الدولار يستقر عند 7.12 دينار بالسوق الموازية

أخبار ليبيا 24

استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 7.12 دينار في تعاملات السوق الموازية، متأثراً بخفض إنتاج النفط بحقل الشرارة، أكبر الحقول النفطية في البلاد بعد إعلان حالة القوة القاهرة منذ أيام.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات استمرار صعوده مسجلاً 7.57 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 8.72 دينار، حسب متداولين بالسوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 397 دينار، بينما بلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 ب463.16 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الخميس، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.806 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2558 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1055 دينار، والدولار الكندي 3.5001 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1435 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف.

أما أسعار العملات العربية بالسوق الموازية، استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، في حين جرى تداول الدينار التونسي في السوق الموازية عند 2.15 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2805 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3085 دينار، والدينار التونسي 1.5585 دينار، والدرهم المغربي 0.4887 دينار ليبي.