الخارجية الهندية ترفع حظر السفر رعاياها إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وإعادة افتتاح السفارة الهندية بطرابلس، رفعت الخارجية الهندية قرار حظر رعاياها من السفر إلى ليبيا الذي استمر 8 سنوات، منوهة إياهم بالسفر إلا في حالات الضرورة، ومؤكدة على تحسن الوضع الأمني.

رفع الحظر وفتح آفاق التعاون مع الهند

وأصدرت وزارة الخارجية الهندية هذا الإعلان بعد تقييم شامل للمشهد الأمني الحالي في ليبيا؛ ما يشير إلى انخفاض المستوى العام للمخاطر. وبحسب إعلان الوزارة أوضحت فيه أن قرار الحظر المفروض منذ عام 2016 بسبب الأوضاع غير المستقرة في ليبيا، إلا أنها خففت هذه الإجراءات وسهلت عملية السفر إلى ليبيا بعد تحسن الأوضاع الأمنية، وقالت في البيان “جرى تعديل البيان الصادر في 23 مايو 2016، الذي كان يفرض حظرًا على سفر الرعايا الهنود إلى ليبيا، بناء على تقييم الوضع الأمني، جرى تعديل الحظر إلى نصيحة بتجنب السفر إلى ليبيا إلا في الحالات الضرورية”. وأشار البيان، باللجوء والتواصل مع السفارة الهندية عند الطوارئ.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية منتهية الولاية يوم 23 يوليو الماضي إعادة افتتاح سفارة دولة الهند في العاصمة طرابلس. جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة نوري فاضل الكاسح مع القائم بالأعمال سفارة الهند في ليبيا محمد عليم.

وحسب بيان للخارجية، أسفر اللقاء عن الإعلان عن استئناف عمل السفارة الهندية من مقرها في طرابلس، بما في ذلك القسم القنصلي لمنح تأشيرات للمواطنين الليبيين، ومتابعة أوضاع العمالة الهندية الوافدة.