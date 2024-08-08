الحكومة المصرية… خطوات حثيثة لجذب الاستثمارات

تسعَى الحكومة المصرية إلى إعداد وثيقة جديدة تتعلق بتطوير وتحسينِ السياسات الاستثمارية والتجارية -تمتد لعقد كامل- ولذلك بهدف استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الإجراءات الحكومية.

بدورهِ أوضحَ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية والتجارية للفترة من 2024 إلى 2030 تتضمن أهدافًا طموحة لزيادة الصادرات المصرية، والتي تعتمد بشكل كبير على تعزيز الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات الصناعة والإنتاج، مما سيمكنه من التكيف مع السياسات الحكومية بشكل أفضلن على حد تعبيره.

وبشكلٍ عام… تسعى الحكومة المصرية إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات في البلاد بحلول عام 2030، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.

إذ تعتزم مصر جذب استثمارات أجنبية بـ3.9 مليار دولار إلى منطقة قناة السويس خلال العام المالي 2023 – 2024.

المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد سعد، قال في كلمته على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المقام بالقاهرة، إن المنطقة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الحاليّ.

من جهةٍ أخرى.. كشفتْ نائبة وزير السياحة المصري أن عدد السائحين إلى مصر تجاوز 13 مليون سائح منذ بداية العام الجاري، بحسب ما نقلته الوزارة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أكد أنّ السياحة بما تسهم يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر.