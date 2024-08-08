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البقالي ثاني عربي يتوج بميدالية ذهبية في دورتين متتاليتين

8 أغسطس، 2024 11:58 ص
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سفيان البقالي

بات العداء المغربي سفيان البقالي ثاني رياضي عربي يحقق ميداليتين ذهبيتين في دورتين متتاليتين بعد السباح التونسي أسامة الملولي بينما يعد الأول في تحقيق الميداليتين في الرياضة نفسها.

وانفرد البقالي يوم الأربعاء بذهبية 3 آلاف متر موانع للرجال مجددا بعدما توج بها في أولمبياد طوكيو 2020 الذي أقيم صيف 2021.

وحقق أسامة الملولي ذهبية سباحة 1500 متر حرة في أولمبياد بكين الصيني عام 2008 قبل أن يتوج بميدالية ذهبية أخرى بعدها بأربعة أعوام في 2012 بلندن عندما توج بماراثون السباحة في المياه المفتوحة، 10 آلاف كيلومتر، في ساعة و49 دقيقة و55 ثانية.

8 أغسطس، 2024 11:58 ص
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