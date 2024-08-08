افتتاح معرض المشروعات الصغرى والمتوسطة بطرابلس

أخبار ليبيا 24

افتتح أبوبكر الطرابلسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بوزارة الحكم المحلي، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، معرض المشروعات الصغرى والمتوسطة، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

حول المعرض

يقام المعرض ضمن فعاليات مهرجان أيام صيف طرابلس، بحضور محمد حمودة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني – رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان ، وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومدير مكتب ريادة الأعمال وحاضنات المشاريع الصغرى بالوزارة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والجهات التابعة ومديري إدارات البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة .

وخلال كلمته الافتتاحية أعرب الطرابلسي عن شكره الجزيل لكل من ساهم في هذا الحدث، ولإدارة المهرجان على هذا التنظيم الرائع الذي أعطى شكلاً حضاريا للعاصمة يفتخر به كل قاطني وزوار العاصمة طرابلس بحسب بيان الحكومة.

و أشار الطرابلسي أن هذا الحدث يجسد روح الشباب والطموح والإبداع، ويعكس التزام الوزارة بدعم وتطوير الاقتصاد المحلي، من خلال تشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة، مضيفاً أن هذا المعرض يمثل منصة هامة لرواد الأعمال الشباب لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم، وتبادل الأفكار والخبرات، وبناء الشبكات التجارية التي ستساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، والتي تعد محرك أساسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تعد هذه المعارض فرصة مهمة وكبيرة لرائدي الأعمال من الشباب ذكوراً و إناثاً للتعريف بمشروعاتهم المختلفة، والتي تكون بحاجة للوصول والانتشار واستقطاب المستثمرين عبر هذه الفضاءات.