اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق وهطول أمطار على الجنوب الشرقي

أخبار ليبيا 24

أجواء صيفية معتدلة على معظم البلاد، وارتفاع لنسبة الرطوبة على المناطق الشمالية، مع استمرار تواجد السحب الرعدية على مناطق أقصى الجنوب الشرقي، خاصة المناطق الحدودية، يصحبها أمطار جيدة من حين لآخر، وفقاً للمركز الوطني للأحوال الجوية.

تفصيل لحالة الطقس في المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، فيما تكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية مع رطوبة نسبية عالية خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



تكون حالة السماء قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، أما عن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تتكاثر السحب الرعدية من حين إلى آخر على أقصى الجنوب الشرقي «المناطق الحدودية والعوينات والسارة وجبال تبيستي وبعض مناطق جنوب الكفرة» مع فرصة هطول أمطار جيدة إلى غزيرة، وعليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.

حركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.