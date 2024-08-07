واردات الصين النفطية تنخفض إلى أدنى مستوياتها

سجلت واردات الصين من النفط الخام في يوليو الماضي انخفاضًا ملحوظًا، إذ وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، تراجعت الواردات بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 9.97 مليون برميل يوميًا؛ مرجعةً سبب الانخفاض الكبير إلى ضعف هوامش المعالجة وانخفاض الطلب على الوقود عالميًا.

ووفقًا لبيانات حكومية رسمية، بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام عن الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، 10.89 مليون برميل يوميًا أي أنها انخفضتْ بـــ 2.4% مقارنة مع معطيات العام الماضي.

إلى ذلك.. استقرتْ أسعار النفط الخام عن مستوياتٍ مرتفعة مقارنةً بالهبوط الحالد الذي سجلتهُ لأول مرة منذ 7 أشهر، ولكن هذا الانتعاش يبقى حذرًا ، إذ يترقب العالم ضربة انتقامية إيرانية ضد إسرائيل في أي لحظة.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 76.57 دولار للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 73.23 دولار للبرميل.

تشهد أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً لأدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. أولاً، زادت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إذ تسهم هذه السياسات في السيطرة على التضخم لكنها تؤدي إلى تقليل الطلب على الطاقة، بما في ذلك النفط.