مفوضية الانتخابات تُطلق المرحلة الـ3 من برنامج «الطعون الانتخابية»

أطلقتْ المفوضية العُليا للانتخابات، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المخصص لقضاة الأمور الوقتية في المحاكم الجزئية، وذلك في مقر المعهد العالي للقضاء.

وبحسبِ ما نقلته المفوضية العُليا للانتخابات، تهدف ورشة العمل، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات القضاة المشاركين في مجال الطعون الانتخابية والجوانب المتعلقة بالانتخابات، مشيرةً في منشورٍ عبر منصة فيسبوك إلى أن هذا التدريب يأتي استجابة لمتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، ويهدف إلى تأهيل القضاة للتعامل بفعالية مع القضايا القانونية المتعلقة بالانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، بحسب منشورها.

وقالت المؤسسة إن البرنامج التدريبي يعكس التزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمعهد العالي للقضاء بتطوير مهارات القضاة وضمان جاهزيتهم للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من ثقة المواطنين في النظام الانتخابي.

وفيما سبق… استعرضَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، مع ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا؛ الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية.

كما تابعَ السايح ونورلاند خلال لقاءٍ عُقد في مقر المفوضية العُليا للانتخابات في طرابلس؛ مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عمومًا، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص.

إذ تعتبر المفوضية أن مواقف الأطراف الليبية من الانتخابات تعكس مدى إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.