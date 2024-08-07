مؤسسة النفط تستعرض إنجازات «أكاكوس» خلال 10 سنوات

استعرضتْ المؤسسة الوطنية للنفط خلال اجتماع فني موسّع، إنجازات شركة أكاكوس على مدى العقد الماضي، بحضور مديري الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة، ومسؤولو الشركة،إذ تضمنت المباحثات النقاش حول أنشطة الشركة للعام 2024، بما في ذلك الصحة والسلامة والبيئة ومؤشرات الأداء، فضلاً عن نشاطات الإدارات الفنية مثل الإنتاج والدراسات المكمنية والمعملية والاحتياطيات النفطية.

كما تضمّنت المباحثات المنعقدة في طرابلس، تقديم لمحة عن المشاريع المستقبلية لشركة أكاكوس والميزانية المقترحة لتنفيذها، بالإضافة إلى معدلات الإنتاج المتوقعة للسنوات العشر المقبلة والميزانية المقترحة لعام 2025.

وبحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط، تسعى هذه المباحثات إلى ضمان استمرار نجاح الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في قطاع النفط، بما يتماشى مع خطة المؤسسة الوطنية للنفط الرامية لتطوير وتعزيز الأداء في قطاع النفط، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الشركات التابعة والشركاء الدوليين، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التقدم المنشود.

شارك في الاجتماع مديرو الإدارات المعنية من المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنة الإدارة في شركة أكاكوس ومديري الإدارات المختصة، بالإضافة إلى مختصين فنيين وماليين من الجانبين. كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركتي تقنية ليبيا والجوف، وممثلو الشركاء الأجانب، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق أفضل النتائج في قطاع النفط الليبي.

وكانت شركة أكاكوس النفطية، المشغلة لحقل الشرارة النفطي قد أعلنتْ عن وقف عمليات إنتاج النفط الخام تدريجيًا وإيقاف الإمدادات من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وأرجعتْ شركة أكاكوس النفطية سبب الإيقاف إلى امتثالها لمطالب أهالي الجنوب وبما يسمى حراك فزان المحتجين لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في نقل مقر الشركة إلى أوباري وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وخفض الانبعاثات الغازية، بحسب البيان.