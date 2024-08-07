تعرّف على حصة ليبيا من التجارة البينية الأفريقية في 2023

كشفتْ تقارير حديثة صادرة عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، أن حصة ليبيا من التجارة البينية الأفريقية في عام 2023 بلغت 4.770 مليار دولار؛ مما يعكسُ مشاركة ليبيا النشطة في التبادل التجاري مع بقية دول القارة.

تُظهر البيانات أن الصادرات الليبية إلى الدول الأفريقية بلغت 50 مليون دولار، مما يشكل نسبة 2.58% من إجمالي صادرات ليبيا؛ ووفقًا للبنك الأفريقي فإن هذا الرقم يعكس أهمية السوق الأفريقية بالنسبة للمنتجات الليبية والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز هذه النسبة في المستقبل، لكن الرقم لايزال ضئيلاً مقارنة مع موقع ليبيا الجغرافي وحجم تجارتها الخارجية التي تفوق 20 مليار دولار.

من ناحية أخرى، شكلت الواردات الليبية من الدول الأفريقية نسبة 2.48% من إجمالي الواردات، مما يشير إلى توازن نسبي في التبادل التجاري مع دول القارة ودعا البنك الأفريقي إلى التعاون الاقتصادي بين ليبيا ودول أفريقيا وأهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، بلغت الصادرات الخارجية لليبيا نحو 25 مليار دولار، مما يعكس قدرة الاقتصاد الليبي على التفاعل مع الأسواق الدولية وتعزيز العلاقات التجارية الخارجية..

وفي خلاصة البيانات… تعدّ هذه الأرقام فرصًا كبيرة تمكنت ليبيا من استغلالها لتعزيز دورها في السوق الأفريقية وزيادة حصتها من التجارة البينية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفيما يلي.. البيانات بالأرقام…

حصة ليبيا الكُلية مع أفريقيا 4.770 مليار $

صادرات ليبيا: 50 مليون $ بـ2.58 % من إجمالي الصادرات.

الواردات الليبية: 2.48 %

الصادرات الخارجية 25 مليار $

المصدر: البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد