عقيلة صالح يبحثُ مع نورلاند مستجدات الأوضاع السياسية

بحثَ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب مع ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية؛ مستجدات الأوضاع في ليبيا.

كما ناقشَ الطرفان في بنغازي؛ آلياتِ وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والانسداد السياسي.

وفيما يتعلقُ بخلاف رئيس مجلس الدولة الحالي محمد تكالة، ورئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري، أكد الطرفان على أهمية الالتزام بما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

وفي آخر مستجدات خلاف تكالة والمشري..قال محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في بيانٍ إن «الإجراء الصحيح كان الذهاب المباشر لجولة ثالثة لأن الورقة صحيحة لكننا تنازلنا وقبلنا بالتأجيل وذلك حفاظًا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة» بحسب نص البيان.

وعبّر تكالة في بيان عن خشيتهِ محاولة الطرف الآخر للرفض و إثارة ما وصفها بالبلبلة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالإنقسام وهذا ما ثبت فعلاً بعد الجلسة، على حسب نص البيان.

كما اتهمَ تكالة المشري بالتطرف، قائلاً في ذات البيان: «إن رفض المشري الاعتداد برأي القضاء ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في الوصول وبأي ثمن الى اعتلاء المنصب حتى وإن كان على حساب صورة المجلس الأعلى للدولة وأعضائه وسمعتهم» وفق البيان.

وأكد تكالة على أنّ الورقة صحيحة تمامًا وهي صوت صحيح لأحد أعضاء المجلس وليس من حق أحد إبطالها وهو ما أقرت به نخبة معتبره من القانونيين المشهود لهم في بلادنا