شركة سرت وشلمبرجير تبحثان آليات زيادة القدرة الإنتاجية

ناقشَ مصطفى هماد، رئيس شركة سرت لإنتاج النفط والغاز، مع وفدٍ من شركة وشلمبرجير للخدمات النفطية؛ مشاريع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية.

وبحسبِ شركة سرت لإنتاج النفط والغاز جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة مستمرة لمؤشرات الأداء، إذ بحثَ الجانبان سبل ضمان تنفيذ الخطط الطموحة التي وضعتها الشركة لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المرتبطة.

كما تم استعراض خطة الشركة لتطوير مركز التحكم، بهدف تعزيز التحول الرقمي ومتابعة عمليات الإنتاج وأداء الآبار بشكل لحظي، مما يسهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج المستهدفة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى أهمية مواصلة التدريب المحلي وإجراء ورش العمل، مع التركيز على تطوير العنصر الوطني في هذا القطاع الحيوي، بحسبِ منشور الشركة.

إلى ذلك.. استعرضتْ المؤسسة الوطنية للنفطخلال اجتماع فني موسّع، إنجازات شركة أكاكوس على مدى العقد الماضي، بحضور مديري الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة، ومسؤولو الشركة،إذ تضمنت المباحثات النقاش حول أنشطة الشركة للعام 2024، بما في ذلك الصحة والسلامة والبيئة ومؤشرات الأداء، فضلاً عن نشاطات الإدارات الفنية مثل الإنتاج والدراسات المكمنية والمعملية والاحتياطيات النفطية.

كما تضمّنت المباحثات المنعقدة في طرابلس، تقديم لمحة عن المشاريع المستقبلية لشركة أكاكوس والميزانية المقترحة لتنفيذها، بالإضافة إلى معدلات الإنتاج المتوقعة للسنوات العشر المقبلة والميزانية المقترحة لعام 2025.