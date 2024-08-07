تكالة: رفض المشري للنتائج ينسجم مع موقفه المتطرف

قال محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في بيانٍ إن «الإجراء الصحيح كان الذهاب المباشر لجولة ثالثة لأن الورقة صحيحة لكننا تنازلنا وقبلنا بالتأجيل وذلك حفاظًا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة» بحسب نص البيان.

وعبّر تكالة في بيان عن خشيتهِ محاولة الطرف الآخر للرفض و إثارة ما وصفها بالبلبلة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالإنقسام وهذا ما ثبت فعلاً بعد الجلسة، على حسب نص البيان.

كما اتهمَ تكالة المشري بالتطرف، قائلاً في ذات البيان: «إن رفض المشري الاعتداد برأي القضاء ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في الوصول وبأي ثمن الى اعتلاء المنصب حتى وإن كان على حساب صورة المجلس الأعلى للدولة وأعضائه وسمعتهم» وفق البيان.

وأكد تكالة على أنّ الورقة صحيحة تمامًا وهي صوت صحيح لأحد أعضاء المجلس وليس من حق أحد إبطالها وهو ما أقرت به نخبة معتبره من القانونيين المشهود لهم في بلادنا.

وطمأن تكالة في بيانهِ الجميع بأن مجلس الدولة متماسك، لذلك سيكون يوم 20 أغسطس الحالي موعدًا لانتخابات مكتب الرئاسة.

بدوره اعتبرَ خالد المشري، الرئيس السابق لمجلس الدولة، أن إعلان محمد تكالة، الرئيس الحالي للمجلس؛ تأجيل جولة الانتخابات إلى يوم 20 أغسطس هو إعلان باطل صادر عن غير ذي صلة.

وقال المشري في بيانٍ: «بخصوص إحالة تكالة للخلاف على الورقة الملغية للقضاء حسب زعمه رغم معرفته المسبقة بعدم اختصاص القضاء بهذا النزاع حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس على اختصاص اللجنة القانونية للمجلس بحل هذ النزاع وهذه الإحالة ماهي إلا محاولة لكسب الوقت ليس إلا» حسب نص البيان.