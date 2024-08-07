تحويلات المصريين في الخارج ترتفع في يوليو بـــ66%

قفزتْ تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال يونيو الماضي بشكلٍ ملحوظ بنسبة 66% مقارنة مع نفس المعطيات المسجلة خلال العام الماضي.

وبحسبِ بيانات البنك المركزي المصري، حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ما قيمتهُ2.6 مليار دولار، مسجلةً ارتفاعًا للشهر الــ4 على التوالي.

ولفتَ البنك المركزي المصري إلى أن التحويلات تضاعفت مرتين مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.

أما عن بيانات النصف الأول من العام الحالي، حققت التحويلات نموًا قدرهُ 15% على أساس سنوي، مسجلةً 12.52 مليار دولار، بحسبِ بيانات البنك المركزي المصري.

وفي الأثناء… كشف المصرف المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بـما مقدارهُ 105 ملايين دولار.

وبحسبِ بيانات المصرف المركزي المصري، جاء هذا الارتفاع خلال يوليو الماضي، مسجلاً إلى 46.489 مليار دولار.

وفي تحديث جديد، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين السابق والحالي بنسبة 0.3%.

بحسب التوقعات الجديدة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% في العام المالي 2023-2024، بينما كان من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.1% في العام المالي الحالي.

في سياق مختلف، شهد العجز في الميزان التجاري غير النفطي لمصر انخفاضًا بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الحالي.

هذا التراجع إلى 15.9 مليار دولار يعزى إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، مقارنةً بالعام الماضي الذي شهد عجزًا تجاوز 18 مليار دولار.