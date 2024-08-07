بواخر تجارية محملة بالسلع والوقود تصل إلى المنطقة الحرة مصراتة

استقبلتْ أرصفة المنطقة الحرة مصراتة باخرة تجارية محملة بـــ650 حاوية بضائع وسلع متنوعة آتية من إيطاليا؛ بهدفِ إنعاش السوق المحلي.

كما وصلت باخرة تجارية أخرى محملة بـــ2980 كيس كبير من الأسمنت آتية من تركيا.

إلى ذلك… غادرت ارصفة الميناء باخرة تجارية كانت تحوي 24 ألف طن من حبوب الشعير آتية من روسيا، بحسبِ بيانات المنطقة الحرة مصراتة.

كما شرعت فرق المناولة في المنطقة الحرة مصراتة في تفريغ حمولة ناقلة نفطية آتية من اليونان ومحملة بـــ30.536 طن من الديزل.

وفي وقتٍ سابق…غادرت أرصفة المنطقة الحرة مصراتة 3 بواخر تجارية بعد أن أفرغت حمُولاتها المكونة من السيارات وحاويات البضائع والسلع المتنوعة؛ بهدف إنعاش السوق المحلي.

المنطقة الحرة مصراتة أعلنت عن مغادرة الباخرة التجارية «GLOVIS COUNTESS» التي جاءت من كوريا، وذلك بعد أن أفرغت حمولتها المكونة من 671 سيارة.

كما غادرت ميناء المنطقة الحرة مصراتة الباخرة التجارية «CAPE FLINT» بعد قيام فرق المناولة التابعة للمنطقة بتفريغ حمولتها المكونة من 700 حاوية بضائع وسلع متنوعة آتية من تركيا، بالإضافة إلى مغادرة باخرة تجارية أخرى محملة بـ7300 طن من الإسمنت المكيس آتية من تونس، بعد تفريغِ حمولتها.

وتترقب إدارة المنطقة الحرة مصراتة، وصول ناقلة نفطية محملة بـ25749 لتر من بنزين 95 آتية من قُبرص، بالإضافة إلى ترقب وصول ناقلة نفطية أخرى محملة بـ25000 لتر من بنزين 95 آتية من إيطاليا.

وكشفت المنطقة عن ترقب وصول باخرة تجارية آتية من تركيا محملة بـ1591 سيارة، فضلاً عن وصول باخرة تجارية أخرى قادمة من تركيا محملة بـ5450 طن من الأسمنت.