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المشير حفتر يبحث مع المخابرات المصرية آليات الدفع بالعملية السياسية لإجراء الانتخابات

الانتخابات.. على طاولة المشير حفتر ورئيس المخابرات المصرية

7 أغسطس، 2024 10:59 ص
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المشير-حفتر
المشير-حفتر

أخبار ليبيا 24

بحثَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني مع عباس كامل، رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية؛ آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

كما أكد المشير حفتر  خلال لقائه الطرف المصري في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، على أهمية بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما شدّد المشير حفتر وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية، على أهمية دعمِ المساعي والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية.

المشير-حفتر
المشير-حفتر

وقُبيل انعقاد المباحثات.. رحب المشير حفتر بالوفد الزائر مؤكداً على عمق العلاقات الاخوية بين ليبيا ومصر الشقيقة.

بدوره نقل الوزير عباس كامل تحياتِ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للقائد العام، معرباً عن حرص مصر ودعمها لوحدة واستقرار ليبيا، بحسبِ ما نقلهُ المكتب الإعلامي للقيادة العامة.

المشير حفتر يشدّد على أهمية التنسيق لتحقيق المصالحة الوطنية

وفي سياقٍ منفصل…أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، على أهمية التشاور والتنسيق لتحقيق المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بوفدٍ من مشايخ وأعيان ومثقفي قبيلة الحساونة، إذ رحب القائد العام بالمشايخ؛ وأشاد بمواقف قبيلة الحساونة الوطنية، مشدّدًا على أهمية التشاور والتنسيق بين مختلف مكونات المجتمع الليبي للوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار الدائم.

7 أغسطس، 2024 10:59 ص
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