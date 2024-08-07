اعتبرَ خالد المشري، الرئيس السابق لمجلس الدولة، أن إعلان محمد تكالة، الرئيس الحالي للمجلس؛ تأجيل جولة الانتخابات إلى يوم 20 أغسطس هو إعلان باطل صادر عن غير ذي صلة.

وقال المشري في بيانٍ: «بخصوص إحالة تكالة للخلاف على الورقة الملغية للقضاء حسب زعمه رغم معرفته المسبقة بعدم اختصاص القضاء بهذا النزاع حيث تنص اللائحة الداخلية للمجلس على اختصاص اللجنة القانونية للمجلس بحل هذ النزاع وهذه الإحالة ماهي إلا محاولة لكسب الوقت ليس إلا» حسب نص البيان.

وأشار المشري في بيانِه إلى «مشاهدة الجميع بثًا مباشراً لعملية التصويت والتي كان الفائز فيها هو المرشح خالد المشري بعدد أصوات 69 مقابل 68 صوت لمحمد تكالة وبحضور مراقبيين ممثليين عن المرشحين أمام صناديق الاقتراع، بالتالي فهو ليس رئيساً للمجلس حتى يدعوا لعقد جلسة أو غير ذلك» وفقَ نص البيان.

كما قال المشري: «إن النظام الداخلي للمجلس ينص صراحة على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس هي فقط سنة واحدة من تاريخ إنتخاب مكتب الرئاسة وبالتالي فقد انتهت مدة ولايته بالانتخاب وبالمدة القانونية» حسب نص البيان.

وفي مؤتمر صحفي قال خالد المشري، الرئيس السابق لمجلس الدولة إنهُ الرئيس الشرعي للمجلس، وفقَ ما آلت إليه نتيجة فرز أصوات انتخابات هيئة الرئاسة.

وأكد خالد المشري على أنّه لن يتنازل عن كونه رئيسًا للمجلس، لافتًا إلى أن المحكمة العليا غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس وعلينا الفصل في الأمر داخل قبة المجلس، حسب قوله.

ولفت المشري إلى وجود أطراف تسعى لإنهاء دور المجلس برفض نتائج الانتخابات الصحيحة ومخالفة اللوائح الداخلية، على حد تعبيره.