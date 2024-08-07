اللافي والكوني يؤكدان على أهمية إعداد «مشروع سياسي لمعالجة الانسداد الراهن»

أكدَ النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي على ضرورةِ إعداد مشروع سياسي محكم لمعالجة الانسداد السياسي.

جاء ذلك خلال لقائهما ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا؛ لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وخلال اللقاء المنعقد في طرابلس أكد اللافي والكوني على «أهمية تظافر الجهود المحلية، والدولية المعنية بالشأن الليبي، لإعداد مشروع سياسي فاعل يعالج حالة الانسداد السياسي، ويدفع بإتجاه حل العملية السياسية، ويمهد الطريق لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الليبيون» بحسبِ ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

بدورهِ شدّد نورلاند على أهمية جمع كل الفرقاء السياسيين، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، وأثنى على جهود الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الذي وصل إلى مراحل متقدمة، حسب المكتب الإعلامي للمجلس.

كما تضمن اللقاء الذي تطرق إلى الأوضاع في المنطقة الجنوبية الخدمية منها والأمنية؛ تأكيد نورلاند على دعم بلاده لليبيا من لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

وفيما سبق… أعربِ اللافي، النائب في المجلس الرئاسي، عن تأييده لعمل البعثة الرامي إلى إجراء الانتخابات، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي بستيفاني خوري، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إذ أكدَ اللافي على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي، وتحريك عجلة الانتخابات، ودعم العملية السياسية، دون إهمال المسار الاقتصادي، والأمني، نهيك عن دعم ملف حقوق الإنسان، بحسب ما نشره المجلس الرئاسي.

اللافي وخوري ناقشَا في طرابلس، آخر المستجدات السياسية وملف المصالحة، وآليات تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز حقوق الانسان والحريات.