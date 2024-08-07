الكوني يدعو لوضع خارطة طريق في ليبيا قابلة للتنفيذ

أكدَ موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي؛ على ضرورة أن تكون الدول المهتمة بالشأن الليبي أكثر جدية حول توحيد جهودها لوضع خارطة طريق في ليبيا.

وشدّدَ موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي خلال لقائه مع رالف طراف، السفير الألماني لدى ليبيا؛ على ضرورة أن تكون خارطة الطريق قابلة للتنفيذ وتسعى لتحقيق الاستقرار للوصول للاستحقاق الانتخابي.

كما ناقشَ الطرفان في طرابلس؛ دور ألمانيا الذي وصفهُ مكتب الرئاسي بالفاعل في مسارات برلين السابقة، بالإضافة إلى بحثِ آليات تطوير العلاقات الليبية الألمانية في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تفعيل اللجان الفنية المشتركة، تنهيدًا لاستئناف عمل الشركات الألمانية العمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع التنمية والاعمار والبنية التحتية، بحسبِ المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وفي لقاءٍ منفصل، أكدَ النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي على ضرورةِ إعداد مشروع سياسي محكم لمعالجة الانسداد السياسي.

جاء ذلك خلال لقائهما ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا؛ لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وخلال اللقاء المنعقد في طرابلس أكد اللافي والكوني على «أهمية تظافر الجهود المحلية، والدولية المعنية بالشأن الليبي، لإعداد مشروع سياسي فاعل يعالج حالة الانسداد السياسي، ويدفع بإتجاه حل العملية السياسية، ويمهد الطريق لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الليبيون» بحسبِ ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.