السايح ونورلاند يستعرضان مواقف الأطراف الليبية من الانتخابات البلدية

استعرضَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، مع ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا؛ الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية.

كما تابعَ السايح ونورلاند خلال لقاءٍ عُقد في مقر المفوضية العُليا للانتخابات في طرابلس؛ مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عمومًا، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص.

إذ تعتبر المفوضية أن مواقف الأطراف الليبية من الانتخابات تعكس مدى إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

ووفقًا لما نقلتهُ المفوضية، تأتي زيارة نورلاند في إطار دعم الانتخابات، إذ ناقش الطرفان آخر المستجدات والتحضيرات المتعلقة باطلاق انتخابات المجالس البلدية.

بدورهِ شدد نورلاند على أهمية الجهود التي تبذلها المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة، بحسبِ ما نقلته المفوضية العُليا للانتخابات.

وفي هذا الصدد… بحثَ موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي، مع عماد السايح رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في وقتٍ سابق… آليات دعم العملية الانتخابية.

كما تضمن اجتماع الكوني والسايح في طرابلس، الاطلاع على جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية الجاري العمل عليها حالياً، بالإضافة إلى بحث الصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه تنفيذها.

بدورهِ.. شدّد الكوني على أهمية الجهود المبذولة من قبل المفوضية الرامية إلى إنجاز انتخابات المجالس البلدية، بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية.