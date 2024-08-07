مجددًا.. الدولار يقفز أمام الدينار في السوق الموازية ويتجاوز الـ7 دنانير

قفز سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية من جديد، إلى مستوى 7.12 دينار، بعد أن انخفضَ في وقتٍ سابق إلى مستوى 7.01 دينار، لكنه عاود الارتفاع من جديد.

من الدولار إلى اليورو.. إذ جرى تداول سعر صرف اليورو في السوق الموازية «سوق فينيسيا بنغازي – سوق المشير طرابلس» عند مستوى 7.61 دينار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند مستوى 8.75 دينار.

بدورها استقرتْ الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، في حين جرى تداول الدينار التونسي في السوق الموازية عند 2.15 دينار.

أما في تعاملات السوق الرسمية.. ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 4.81 دبنار، من أصل 4.80 دينرا كان قد سجلها في تعاملات الثلاثاء، بدوره حقق اليورو ارتفاعًا طفيفًا إلى 5.25 دينار من أصل 5.23 دينار كان قد سجلها أمس، في حين ارتفع سعرصرف الجنيه الإسترليني من 6.10 دينار إلى 6.11 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي.

انعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا نتيجة النزاعات السياسية والاضطرابات، على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى ضعفالسياسات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي الليبي مثل تحديد سعر الصرف أو التحكم في المعروض النقدي، إلى جانب عامل زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في حين أن العرض من الدينار قد لا يكون كافيًا لتلبية هذا الطلب، كما ساهم تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية في ضعف قيمة الدينار، فضلاً عن العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسّ للإيرادات في ليبيا.