الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية وفرص لهطول الأمطار في الجنوب

من المتوقعِ أن تتكاثر السحب الرعدية على مناطق أقصى الجنوب الشرقي الحدودية يصحبها أمطار جيدة من حين لأخر، في حين تبقى الأجواء صيفية معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد في ظلِ ارتفاع الرطوبة على المناطق الساحلية، بحسبِ ما توقعه مركز الأرصاد الجوية.

توقعت الأرصاد أن تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، وحركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30–33)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، ومابين(34- 38)مْ على أغلب باقي المناطق.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساءً على مناطق الجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين(37-40)مْ على مناطق الخليج واجدابيا ومابين (31-34)مْ على باقي المناطق، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى، تتراوح مابين (40–42)مْ.

من المتوقع أن تتكاثر السحب الرعدية من حين لأخر على أقصى الجنوب الشرقي (المناطق الحدودية مع تشاد والسودان) مع فرصة هطول أمطار جيدة من مساء اليوم قد تكون غزيرة، وعليه أخذ الحيطة والحذر، وقد تشمل فرصة أمطار متفرقة على أقصى مناطق جنوب الكفرة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تكون درجات الحرارة القصوى مابين (39–41)مْ، بحسب الأرصاد.