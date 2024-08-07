أسعار النفط تتعافى بعد هبوطها الحاد لأول مرة منذ 7 أشهر

استقرتْ أسعار النفط الخام عن مستوياتٍ مرتفعة مقارنةً بالهبوط الحالد الذي سجلتهُ لأول مرة منذ 7 أشهر، ولكن هذا الانتعاش يبقى حذرًا ، إذ يترقب العالم ضربة انتقامية إيرانية ضد إسرائيل في أي لحظة.

وجرى تداول خام برنت عند مستوى 76.57 دولار للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 73.23 دولار للبرميل.

تشهد أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً لأدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. أولاً، زادت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إذ تسهم هذه السياسات في السيطرة على التضخم لكنها تؤدي إلى تقليل الطلب على الطاقة، بما في ذلك النفط.

على غرار زيادة الإنتاج النفطي من دول أوبك وشركائها رغم محاولات تنظيم الإنتاج، إلا أن بعض الدول الأعضاء تنتج كميات كبيرة لتعويض انخفاض الإيرادات، مما يزيد العرض العالمي للنفط. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت بعض الدول إنتاجها بعد توقفات مؤقتة بسبب النزاعات الجيوسياسية، مما أسهم في زيادة المعروض.

كما أن النمو الاقتصادي في الصين، تباطأ بشكل ملحوظ؛ وهو ما ينعكس على مستقبل الطلب على الخام، ناهيك عن تغيرات في أنماط استهلاك الطاقة عالمياً، حيث تتجه الدول نحو استخدام مصادر طاقة متجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.