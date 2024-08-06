وزير الداخلية بالحكومة الليبية يناقش أوضاع الجالية السورية في البلاد

أخبار ليبيا 24

اجتمع اللواء عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، مع عدد من المسؤولين بالحكومة وذلك لتنظيم أوضاع الجالية السورية في ليبيا، وسبل تسهيل أوضاعهم القانونية داخل بنغازي.

حضر الاجتماع كل من اللواء نوري الساعدي رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتور فائز حسين رئيس الجالية السورية في ليبيا، و محمد علي حيلاني مدير العلاقات العامة للجالية.

تسهيل إجراءات الجالية السورية في ليبيا

وبحسب بيان الحكومة، ركز الاجتماع على تنظيم أوضاع الجالية السورية في ليبيا، وضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للوافدين. بالإضافة إلى مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجههم أثناء تحركاتهم في المدن والمناطق، إلى جانب سبل تسهيل وضعهم القانوني في مدينة بنغازي.

كما تناول الاجتماع التطرق إلى إجراءات عمل التحاليل الخاصة بالجالية واستخراج بطاقات الحصر، وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية المختصة ومسؤولي الجالية، بهدف تعديل وتنظيم أوضاعهم وضمان عدم تعرضهم لمشكلات قانونية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو الجالية بتجاوب وزير الداخلية واهتمامه بحل المشكلات التي تواجههم، مؤكدين أهمية الخطوات المتخذة.

وأكد أبوزريبة على ضرورة تعديل أوضاع الجاليات العربية والأجنبية المقيمة في ليبيا، بما في ذلك إجراء التحاليل اللازمة واستخراج بطاقات الحصر، بهدف تحديد الأعداد الفعلية وضمان عدم تعرضهم لأية مشكلات. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة وزارة الداخلية لتحديد وضبط الهجرة غير الشرعية والحفاظ على استقرار البلاد وأمن المواطنين.