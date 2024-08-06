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“واشنطن تايمز”: تتوقع أن تكون ليبيا شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة

مصادر الطاقة المتنوعة

6 أغسطس، 2024 1:57 م
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أسعار النفط
أسعار النفط

أخبار ليبيا 24

من المعلوم أن ليبيا تشكل مصدر رئيسي للطاقة، لدول جنوب أوروبا نظرا لقرب المسافة التي لا تتجاوز 400 كيلومتر، الأمر الذي يخفض من تكاليف النقل، وفي تقرير جديد لجريدة واشنطن تايمز الأمريكية، رجحت أن تكون ليبيا شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

الموقع الاستراتيجي وإمكانات الشراكات العالمية

وبحسب التقرير، الذي أوضح أن ليبيا تنعم بمصادر طاقة متنوعة منها النظيفة المتجددة والتي تعتبر غير مستغلة بالشكل الصحيح، إذ أن الأمر مرهون بالاستقرار السياسي، وأكد التقرير أنم من الممكن أن تغير ليبيا “قواعد اللعبة” في ظل الصراعات العالمية وانعدام الاستقرار الجيوسياسي.

وأشار التقرير الأميركي كذلك إلى أن ليبيا لا تتمتع بوفرة من النفط والغاز الطبيعي فحسب، بل هي من الخيارات المتاحة الأكثر كفاءة والصديقة للبيئة. كما أن الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ليبيا يجعلها شريكا مثاليا في مجال الطاقة بالنسبة إلى أوروبا، ولا سيما في الوقت الذي تسعى فيه القارة إلى تنويع مواردها من الطاقة.

ووفقا للتقرير، فإن المؤسسة الوطنية للنفط التي حافظت على إنتاج ليبيا من النفط، بل وعملت على رفعه، بيدها الاستثمار في مجال الطاقة “في خضم الأزمة السياسية، برزت مؤسسة النفط كمنارة للاستقرار على مدى الـ24 شهرا الماضية. وبوصفها الهيئة المسؤولة عن إدارة الثروة النفطية، تلعب المؤسسة الوطنية دورا محوريا في توليد العائدات المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد. وعلى الرغم من الانقسامات الداخلية، حافظت المؤسسة بشكل ملحوظ على تدفقات الإنتاج النفطي والعائدات”.

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6 أغسطس، 2024 1:57 م
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