مصر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46 مليار دولار

وفي تحديث جديد، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الماليين السابق والحالي بنسبة 0.3%.

بحسب التوقعات الجديدة، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% في العام المالي 2023-2024، بينما كان من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.1% في العام المالي الحالي.

في سياق مختلف، شهد العجز في الميزان التجاري غير النفطي لمصر انخفاضًا بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الحالي.

هذا التراجع إلى 15.9 مليار دولار يعزى إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، مقارنةً بالعام الماضي الذي شهد عجزًا تجاوز 18 مليار دولار.

بشكل عام، ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 9.8% لتصل إلى 19.641 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 3.3% لتصل إلى أكثر من 35 مليار دولار

من جهتها… كشفتْ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية عن ارتفاعِ حجم الدين المحلي المصري خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقالتْ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن حجم الدين المصري قفز بــــ4.6% خلال آخر فصل في العام 2023، مسجلاً 8.169 تريليون جنيه، وفقَ بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر.