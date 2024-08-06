قيس سعيد يقدم ملفه للترشح لولاية ثانية

أخبار ليبيا 24

انتخابات الرئاسة التونسية تقترب، وقدم المترشحون ملفاتهم لخوض غمار المنافسة التي تنطلق في أكتوبر المقبل، وقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ملفه للترشح إلى ولاية أخرى.

وقال سعيّد، من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ حيث قدم ملفه، إنها “حرب تحرير وتقرير مصير، وثورة حتى النصر، في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة”.

تضييقات كبيرة لقبول ملفات الترشح

وأكد سعيد “لن نقبل بأن تتدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا”، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.

ويري المحللون التونسيون أن عملية الترشح للانتخابات الرئاسية، أكثر صعوبة عما كانت عليه بسبب التضييق، والشروط الكبيرة لقبوله ملفات الترشح، وعلى أن يشترط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخَباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

ورداً على الانتقادات الكبيرة لشروط الترشح والتضييقات قال الرئيس التونسي: “لم أُضيِّق على أحد، ويطبَّق القانون على الجميع على قدم المساواة، وأنا هنا مُواطن لأقدم الترشح”. وتابع: “من يتحدث عن التضييقات فهو واهم”.

واستنكر 11 شخصاً من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري، والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت، والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان، وجود عوائق تحُول دون ترشحهم.

ومنذ تولي قيس سعيد للحكم، وأصوات المعارضة لم تهدأ، ولاحقت السلطات التونسة عددا من الحقوقيين والسياسيين، والصحفيين مما يجعل الحقوق والحريات في



انتخابات الرئاسة التونسية تقترب، وقدم المترشحون ملفاتهم لخوض غمار المنافسة التي تنطلق في أكتوبر المقبل، وقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ملفه للترشح إلى ولاية أخرى.

وقال سعيّد، من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؛ حيث قدم ملفه، إنها “حرب تحرير وتقرير مصير، وثورة حتى النصر، في إطار المشروعية الشعبية، وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة”.

وأكد سعيد “لن نقبل بأن تتدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملفه.

ويري المحللون التونسيون أن عملية الترشح للانتخابات الرئاسية، أكثر صعوبة عما كانت عليه بسبب التضييق، والشروط الكبيرة لقبوله ملفات الترشح، وعلى أن يشترط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخَباً، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

ورداً على الانتقادات الكبيرة لشروط الترشح والتضييقات قال الرئيس التونسي: “لم أُضيِّق على أحد، ويطبَّق القانون على الجميع على قدم المساواة، وأنا هنا مُواطن لأقدم الترشح”. وتابع: “من يتحدث عن التضييقات فهو واهم”.

استنكر 11 شخصاً من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الإعلامي نزار الشعري، والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت، والوزير السابق عبد اللطيف مكي، في بيان، وجود عوائق تحُول دون ترشحهم.

ومنذ تولي قيس سعيد للحكم، وأصوات المعارضة لم تهدأ، ولاحقت السلطات التونسة عددا من الحقوقيين والسياسيين، والصحفيين مما يجعل الحقوق والحريات في تونس في خطر.

في خطر.