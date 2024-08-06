فضيحة إيفاد أبناء وأقارب رئيس مجلس الدولة.. تكالة تحت المجهر

خالد محمد مفتاح تكالة، نجل رئيس مجلس الدولة، من الموفدين.

صلاح محمد معمر تكالة، ابن عم وسكرتير خاص لتكالة، من الموفدين.

نور الدين علي الأشقر، خطيب ابنة تكالة، من الموفدين.

الدول المستهدفة: مصر، إيطاليا، تركيا، قطر، المغرب، سويسرا.

مكافآت مالية لكل موفد تبلغ 5,000 دولار.

العهد المالية تتراوح بين 15,000 دولار و10,000 يورو لكل رحلة.

في خطوة أثارت الجدل وأشعلت النيران تحت كرسيه، قرر محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، إيفاد أبناءه وأقاربه في بعثات دراسية وتجارية إلى دول مختلفة. تضمنت قائمة الموفدين خالد محمد مفتاح تكالة، نجل رئيس مجلس الدولة، وصلاح محمد معمر تكالة، ابن عمه وسكرتيره الخاص، بالإضافة إلى نور الدين علي الأشقر، خطيب ابنته. وقد شملت الدول التي تم إرسالهم إليها مصر، إيطاليا، تركيا، قطر، المغرب وسويسرا.

تكالة يثير الجدل بإيفاد أقاربه لمصر، إيطاليا، تركيا، قطر، المغرب وسويسرا، بمكافآت 5,000 دولار وعهد مالية بين 15,000 دولار و10,000 يورو، مما أشعل غضب شعب ليبيا.

المكافآت والعهد المالية

لم تكن المفاجأة في الأسماء الموفدة فقط، بل في المكافآت المالية الضخمة التي تم تخصيصها لكل موفد، حيث بلغت 5,000 دولار لكل شخص، بالإضافة إلى العهد المالية التي تتراوح بين 15,000 دولار و10,000 يورو لكل رحلة.

أثارت هذه القرارات غضبًا واسعًا بين المواطنين، الذين اعتبروا أن تكالة يستخدم المال العام لتقديم امتيازات لأقاربه وأبنائه، في وقت يعاني فيه البلد من أزمات اقتصادية خانقة. واعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة تعكس فسادَا ومحسوبية غير مقبولة في الإدارة الحكومية.