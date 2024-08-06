خلاف حاد في أ مجلس الدولة حول الرئاسة.. أي انعكاسات على المشهد؟

تفجّرت حدة الخلاف بين رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، وخالد المشري الرئيس السابق إثر محاولة كلٍ منهما الظرف برئاسة مجلس الدولة.. ولكن هذا السجال الذي دار داخل أروقة المجلس يثير تساؤلاتس كثيرة أهمها:

كيف سيعمق خلاف رئيس مجلس الدولة محمد تكالة مع الرئيس الاسبق لمجلس الدولة خالد المشري من الأزمة الليبية؟ وما مصير الحكومة الموحدة التي كان من المفترض تكشليها؟

يرى مراقبون أن تفاقم الخلاف بين رئيس مجلس الدولة محمد تكالة والرئيس الأسبق لمجلس الدولة خالد المشري يعد عاملًا مؤثرًا في تعميق الأزمة الليبية المعقدة، إذ يتجسد هذا الخلاف في التباين الواضح في الرؤى والتوجهات السياسية بين الطرفين، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي المتوتر أصلاً، إذ يسعى كل من تكالة والمشري إلى تعزيز نفوذهما وسيطرتهما داخل مجلس الدولة، مما يؤدي إلى تأجيل وتعطيل العمليات السياسية الضرورية لإعادة الاستقرار.

هذا الصراع على السلطلة والخلاف المتجذر بين الطرفين يعوق بشكل كبير الجهود المبذولة لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار والأمن، كما أن الخلافات المستمرة بين القادة السياسيين تؤدي إلى تراجع الثقة بين الأطراف الليبية مما يعزز الانقسامات الداخلية، وبدلاً من التوافق على حكومة وحدة وطنية، نجد أن هذه الانقسامات تسهم في بقاء الوضع الراهن المتسم بالفوضى والتشتت.

ولكن ما مصير الحكومة الموحدة التي ينوي البرلمان بالتعاون مع مجلس الدولة تشكيلها؟

إن مصير الحكومة الموحدة يبدو غامضاً في ظل هذه الأزمة… وبينما كانت هناك آمال في تشكيل حكومة تستطيع أن توحد البلاد وتعيد بناء المؤسسات، فإن استمرار الخلافات والتوترات بين تكالة والمشري يجعل من تحقيق هذا الهدف أمرًا بعيد المنال، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني والسياسي، وإطالة أمد الأزمة الليبية التي تتطلب حلولًا شاملة وتوافقية، حسب مراقبين.