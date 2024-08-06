خارجية الحكومة الليبية تطلب من الليبيين مغادرة لبنان

أخبار ليبيا 24

تصاعدت الأوضاع في جنوب لبنان، وتزايدت الهجمات الإسرائيلية مستهدفة عدة مواقع لحزب الله، الأمر الذي دعا عدة دول تطلب من رعاياها مغادرة لبنان، ومن ضمنها ليبيا، إذ طالبت خارجية الحكومة الليبية، المواطنين الليبيين مغادرة الأراضي اللبنانية. وفي بيانها على صفحتها الرسمية، نوهت الخارجية المواطنين الليبي التواصل معها لطلب المساعدة، مع إدارة المغتربين.

تصاعد الأوضاع في جنوب لبنان

وخلال الساعات الماضية أدت المواجهات العنيفة، بين إسرائيل وحزب الله إلى مقتل 3 عناصر من الحزب، ومُسعِف في “كشافة الرسالة الاسلامية”، نتيجة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العمل لتجنيب لبنان أي خطر، في حين عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن “القلق العميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط”، وناشد في بيان صادر عن مكتبه ببيروت “كل الأطراف، إلى جانب الدول ذات النفوذ، التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيراً للغاية”، مشدداً على “وجوب أن تكون حقوق الإنسان، وأولاً وقبل كل شيء حماية المدنيين، على رأس الأولويات”، ومشيراً إلى أن المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، تحمّلوا خلال الأشهر الـ10 الماضية ألماً ومعاناةً لا يطاقان نتيجةً للقنابل والأسلحة. وطالب بـ”بذل كل جهد لتجنّب تفاقم هذا الوضع إلى الهاوية، التي لن تؤدي إلّا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيين”.