تجميد الأموال الليبية.. بين الحقائق والتحديات

التجميد المالي الليبي يعقده الانقسام السياسي.

20 مليار دولار تحت إدارة مصرف ليبيا المركزي.

صندوق الاستثمار والتنمية الليبي يحتوي على 7 مليار دولار غير مجمدة.

الاستثمارات الخارجية الليبية في مصر غير مجمدة.

في ظل الانقسامات السياسية والمؤسساتية التي تعصف بليبيا، يجد البلد نفسه أمام تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدارة أمواله المجمدة في الخارج. الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، أكد أن إزالة التجميد عن هذه الأموال أمر صعب للغاية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الانقسام السياسي والمؤسساتي يمثل عائقاً رئيسياً أمام أي جهود لتحقيق هذا الهدف.

تحت إدارة مصرف ليبيا المركزي، تُقدّر الأموال السائلة المجمدة بحوالي 20 مليار دولار، وهي جزء من مجموعة أوسع من الأموال الليبية المجمدة التي تصل إلى 70 مليار دولار. هذه الأموال، التي كان من الممكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الليبي، تبقى عالقة بسبب الوضع السياسي المعقد في البلاد.

الدريجة أشار في مقابلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن جزءاً من الأموال الليبية موجود بالفعل داخل البلاد، حيث يحتفظ صندوق الاستثمار والتنمية بحوالي 7 مليار دولار غير مجمدة. هذا الصندوق، الذي يُعتبر جزءاً من الاستثمارات المحلية، لا يعاني من التجميد، مما يتيح بعض الفرص لاستخدام هذه الأموال في مشروعات تنموية داخل ليبيا.

من جانب آخر، تُعتبر محفظة ليبيا إفريقيا إحدى الجهات التي تدير أموالاً غير مجمدة في عدة دول، وتُقدّر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار. هذه المحفظة تُعتبر أحد الأمثلة على كيفية استثمار الأموال الليبية في الخارج بطرق لا تعاني من التجميد، مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الاستثمارات بفعالية رغم التحديات السياسية.

الاستثمارات الخارجية في مصر: الحقائق والآفاق

الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تُعتبر مثالاً آخراً على النجاحات التي يمكن تحقيقها في ظل الظروف الحالية. هذه الشركة تعمل بشكل رئيسي في مصر، حيث لا تعاني أموالها من التجميد، مما يعكس قدرة ليبيا على تحقيق بعض النجاحات في إدارة استثماراتها الخارجية، رغم التحديات.

وأوضح الدريجة أن الحديث عن الأموال المجمدة يجب أن يكون أكثر دقة. فالكثير من الاستثمارات الليبية في الخارج، خصوصاً في مصر، ليست مجمدة وتعمل بفعالية، مما يثير التساؤلات حول ماهية الأموال المجمدة التي يتحدث عنها البعض، والإجراءات اللازمة للإفراج عنها.

إن معالجة قضية التجميد المالي الليبي يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً مكثفة لتجاوز الانقسامات السياسية. الحل الأمثل يكمن في تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات الوطنية، مما سيتيح لليبيا فرصة أفضل لإدارة أموالها واستثمارها في مشروعات تنموية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

ختاماً، يمكن القول إن التحديات التي تواجه ليبيا في مجال إدارة أموالها المجمدة ليست مستحيلة الحل، لكنها تتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً دولياً جاداً. الأمل يبقى معقوداً على تحقيق توافق سياسي يمكّن البلاد من استعادة سيادتها المالية وإطلاق العنان لقدراتها الاقتصادية الكامنة.