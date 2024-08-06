«الواحة» تتوقع أن يصل انتاجها إلى 420 ألف برميل يومياً مع نهاية 2024

توقعتْ شركة الواحة للنفط أن يصل إنتاجها إلى 420 ألف برميل يومياً مع نهاية العام الحالي 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع فني موسع استعرضت في شركة الواحة للنفط توقعاتها الإنتاجية للعام الحالي، بحضور الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة، إذ تضمنت المباحثات مناقشة نشاط الشركة لعام 2024، بالإضافة إلى مستهدفاتها وبرامجها لعام 2025.

كما ناقش الحضور خطط تطوير الحقول الحالية والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج.

وتأتي هذه التوقعات في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على النفط، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، بحسبِ ما نشرته المؤسسة الوطنية للنفط.

وشارك في الاجتماع عدد من مديرين الإدارات الفنية ومختصين فنيين وماليين من المؤسسة والشركة، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الأجانب، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في تحقيق الأهداف الإنتاجية.

وفي سياقٍ منفصل… طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين كافة بتوفر الكميات اللازمة من الوقود بخزانات شركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحتْ المؤسسة الوطنية للنفط في بيانٍ عبر منصة فيسبوك أنَ عمليات التوزيع على محطاتها لمختلف المدن تسير بشكل اعتيادي وطبيعي وفقًا لخطط عمل الشركة اليومية.

ويعدّ سعر الوقود في ليبيا من بين الأرخص في العالم، إذ تدعم الحكومة أسعار الوقود بشكل كبير، رغم محاولات عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية رفع الدعم عن الوقود، إلا انه وحتى هذه اللحظة لم تتخذ إجراءات فعلية لرفع الدعم، و في السنوات الأخيرة، شهدت الأسعار بعض التغييرات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ولكن بشكل عام، لا تزال الأسعار منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.