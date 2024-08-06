هل يعود المشري لرئاسة مجلس الدولة من جديد؟

أخبار ليبيا 24

استأنفَ مجلس الدولة مباحثاته حول نتيجة انتخابات رئاسته، بعد إيقاف البث المباشر للجلسة، بسبب الجدل حول ورقة تصويت حاسمة أدت لتفجير موجة غضبٍ بين الأعضاء في أروقة المجلس

ووفقًا للمعطيات الحالية… تحصل خالد المشري، رئيس مجلس الدولة السابق، على ولاية ثانية كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، مما أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة المجلس حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأثيّر الخلاف في خضم اعتماد نتيجة الانتخابات التاسعة للظفر برئاسة المجلسـ إذ جرى تقديم ورقة انتخابية تحمل توقيعاً لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة، مما أدى إلى انقسام بين الأعضاء حول تفسير هذه الورقة.

فبينما اعتبر بعض الأعضاء أن هذه الورقة تعني تعادل الأصوات بين تكالة والمشري، مما يجعل كل منهما يمتلك نفس العدد من الأصوات، رأى آخرون أن الورقة ملغاة، مما يمنح المشري تقدماً بفارق صوت واحد (69 – 68) ويؤكد فوزه بالرئاسة.

وفي خضم هذا الخلاف المستمر، قررت رئاسة المجلس الأعلى قطع البث المباشر للجلسة دون الوصول إلى نتيجة نهائية، ولكنها عادت واستأنفت الجلسة.

ولطالما عُرف تكالة بمعارضته لمجلس النواب وعرقلته للحوار، كان آخرها مطالبتهُ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري؛ لعدم مشروعيته.

وحمّل تكالة في خطابٍ وجهه للكبير، المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم أزمة البلاد وتوسع من هوك الخلاف.

وأشار تكالة في خطابه إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها أثار سلبية على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.