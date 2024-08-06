المشري: أنا الرئيس الشرعي لمجلس الدولة ولن أتنازل عن ذلك

اعتبر خالد المشري، الرئيس السابق لمجلس الدولة أنهُ الرئيس الشرعي للمجلس، وفقَ ما آلت إليه نتيجة فرز أصوات انتخابات هيئة الرئاسة.

وأكد خالد المشري على أنّه لن يتنازل عن كونه رئيسًا للمجلس، لافتًا إلى أن المحكمة العليا غير معنية بالفصل في انتخابات هيئة رئاسة المجلس وعلينا الفصل في الأمر داخل قبة المجلس، حسب قوله.

ولفت المشري إلى وجود أطراف تسعى لإنهاء دور المجلس برفض نتائج الانتخابات الصحيحة ومخالفة اللوائح الداخلية، على حد تعبيره.

ووفقًا للمعطيات الحالية… تحصل خالد المشري، رئيس مجلس الدولة السابق، على ولاية ثانية كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، مما أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة المجلس حول نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأثيّر الخلاف في خضم اعتماد نتيجة الانتخابات التاسعة للظفر برئاسة المجلسـ إذ جرى تقديم ورقة انتخابية تحمل توقيعاً لصالح الرئيس الحالي محمد تكالة، مما أدى إلى انقسام بين الأعضاء حول تفسير هذه الورقة.

فبينما اعتبر بعض الأعضاء أن هذه الورقة تعني تعادل الأصوات بين تكالة والمشري، مما يجعل كل منهما يمتلك نفس العدد من الأصوات، رأى آخرون أن الورقة ملغاة، مما يمنح المشري تقدماً بفارق صوت واحد (69 – 68) ويؤكد فوزه بالرئاسة.

وفي خضم هذا الخلاف المستمر، قررت رئاسة المجلس الأعلى قطع البث المباشر للجلسة دون الوصول إلى نتيجة نهائية، ولكنها عادت واستأنفت الجلسة.

ولطالما عُرف تكالة بمعارضته لمجلس النواب وعرقلته للحوار، كان آخرها مطالبتهُ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، عدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري؛ لعدم مشروعيته.

وحمّل تكالة في خطابٍ وجهه للكبير، المركزي المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم أزمة البلاد وتوسع من هوك الخلاف.