الإنفاق العام والإفصاح والشفافية.. محور لقاء “شكشك” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي

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بحث “خالد شكشك” رئيس ديوان المحاسبة الليبي، مع “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي ملف الإنفاق العام ومستوى الإفصاح والشفافية، وفي مقدمتها مراجعة ميزانيات المصرف عن السنوات السابقة التي حال الانقسام خلال تلك السنوات دون مراجعتها.

مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك

وبحسب بيان ديوان المحاسبة، بحث الاجتماع كذلك والذي عقد بمكتب رئيس الديوان، أوجه التنسيق والتعاون لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه مؤسسات الدولة وسبل تذليلها.

وفي جانب آخر تناول الاجتماع ظاهرة ارتفاع منسوب المياه في مدينة زليتن، بحضور مدير عام جهاز الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، ورئيس لجنة التعويضات بوزارة الإسكان والتعمير “ناصر رفيدة”، ورئيس لجنة الطوارئ ببلدية زليتن “مصطفى البحباح”، ورئيس اللجنة المكلفة من ديوان المحاسبة لمتابعة أزمة زليتن “رياض الشواخ”.

واستعرض المجتمعون في هذا الموضوع الإجراءات التعاقدية، ومناقشة ملف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين، وبحث الوضع الصحي والبيئي للمدينة، والاحتياجات التجهيزية اللازمة لمواجهة تحديات فصل الشتاء.

وأكد اللقاء على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الرؤى، لإيجاد حلول عملية وسريعة تخدم مصالح

المواطنين.

وعلى جانب آخر،نشر مصرف ليبيا المركزي في بيان الإيراد والإنفاق عن بلوغ إيرادات النقد الأجنبي المورّدة إلى المصرف المركزي 12.4 مليار دولار.

وأوضحَ المركزي في بيانِ الإيراد والإنفاق أن حجم إجمالي استخدامات النقد الأجنبي بلغ ما يزيد عن 21.5 مليار دولار، وأوضح بشيء من التفصيل إنفاق المجالس التشريعية والتي بلغت الملايين من خزينة الدولة.