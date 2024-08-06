ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفاع جديد لسعر الدولار في السوق الموازية في ختام التعاملات المسائية ليوم الأمس، ليصل سعره إلى 7.075 دينار بعد أن كان 7.04 في آخر تعاملات.

وارتفع رفيقه اليورو ليصل سعره إلى 7.56 دينار، بعد أن كان 7.51 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 8.75 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعاً نسبياً إلى 397 دينار، وبلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 ب463.16 دينار، في حين سجلت أسعار الذهب الجديد ارتفاعها، حيث تراوح متوسط قيمة عيار 18 ما بين 520 و560 دينار ليبي، وسجل متوسط سعر عيار 21 ما بين 560 و620 دينار ليبي.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.80 دينار، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.10 مقارنة بـ6.15 دينار في وقت سابق، وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار بعد أن كان 5.24 دينار.

واستقرت أيضا أسعار العملات العربية، فقد انخفض الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وثبتت الليرة التركية عند 0.14 دينار.

واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار، واليوان الصيني عند 0.67 دينار، وفقاً لجدول العملات الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.