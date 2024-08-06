ارتفاع حاد في طلب السكر يثير القلق بين المسؤولين

تصريح صحفي من مدير التجارة الخارجية حول ارتفاع الطلب على السكر في ليبيا.

الزيادة في الطلب تعكس تحديات الاقتصاد الليبي بسبب تهريب السلع والعملة الصعبة.

استهلاك السكر في ليبيا يفوق المعدلات في دول مجاورة مثل تونس ومصر.

الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا لضمان استقرار سوق السكر وتوفير السلعة للمواطنين.

ارتفاع الطلب على السكر: مؤشر جديد على الأزمات الاقتصادية في ليبيا

أصدر عصام الملهوف، مدير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، تصريحًا صحفيًا حول تطورات الطلب على سلعة السكر في السوق الليبي وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني. وأفاد الملهوف بأن مصرف ليبيا المركزي قد أبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة بارتفاع ملحوظ في الطلب على توريد سلعة السكر، حيث ارتفعت الكميات المطلوبة بنسبة تصل إلى 100% مقارنة بما كان عليه الوضع في سنوات 2022 و2023.

تحديات التهريب وتأثيرها على الاقتصاد

يأتي هذا الارتفاع الكبير في الطلب في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تحديات ملحوظة تتعلق بتهريب السلع والعملة الصعبة، مما يثير القلق من احتمال تهريب سلعة السكر خارج البلاد لتهريب العملة الصعبة. وقد أشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في الطلب قد تؤدي إلى انهيار أكبر في القوة الشرائية للدينار الليبي مما انعكس على مؤشرات استهلاك المواطن الليبي بمعدل 100 كجم للفرد بينما استهلاك الفرد وهو ما ينعكس بشكل واضح على معدلات استهلاك الفرد في دول مجاورة مثل تونس ومصر.

ارتفاع الطلب على السكر في ليبيا بنسبة 100% يثير قلقًا حول تأثيره على الاقتصاد، مع تهريب السلع وضعف الدينار الليبي، مما يستدعي تدخل الحكومة لضمان استقرار السوق.

في تونس، يبلغ متوسط استهلاك الفرد من السكر 33.5 كجم سنويًا، بينما في مصر يصل إلى 34.6 كجم. بالمقابل، فإن المملكة العربية السعودية، التي تعد من الدول الأعلى دخلًا واستهلاكًا في العالم العربي، لم يتجاوز فيها معدل استهلاك السكر للفرد 42.6 كجم سنويًا. هذا الفارق الكبير في استهلاك السكر يعكس تأثيرات اقتصادية واجتماعية مختلفة في هذه الدول، ويشير إلى تحديات فريدة تواجه ليبيا.

وفي ضوء هذه المعطيات، أكد الملهوف أن وزارة الاقتصاد والتجارة تأخذ هذه التحديات على محمل الجد. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع مصرف ليبيا المركزي لضمان توفر سلعة السكر في الأسواق المحلية بشكل كافٍ يلبي احتياجات الصناعة والاستهلاك الفردي. وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا لضمان عدم حدوث نقص في السوق، وأن الاستيراد لا يزال مفتوحًا وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق.

كما طمأن الملهوف المواطنين بأن وزارة الاقتصاد والتجارة تضمن توفير سلعة السكر بشكل مستمر وبتغطية تزيد عن الحاجة الفعلية، وذلك لضمان استقرار الأسعار ومنع أي اضطرابات في السوق. وأوضح أن الحكومة تعمل على استراتيجيات طويلة الأمد لتحسين استقرار الاقتصاد ومنع التهريب والتلاعب في الأسواق.

ودعا الملهوف جميع المواطنين إلى متابعة الأخبار والتحديثات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة لضمان الحصول على المعلومات الأكثر دقة وموثوقية بخصوص استهلاك وتوافر السلع الأساسية. لذا، تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى تفهم الوضع والتعاون للحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.

يتطلب الوضع الحالي تحليلًا دقيقًا للتطورات المستقبلية والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الليبي. يجب أن تستمر الحكومة في مراقبة السوق عن كثب والعمل على تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لمنع التهريب وضمان استقرار الأسعار. كما ينبغي عليها تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية للحصول على دعم فني ومادي لمواجهة التحديات الاقتصادية.

ختامًا، فإن ارتفاع الطلب على السكر في ليبيا يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني. يتطلب هذا الوضع استجابة سريعة وفعالة من الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. من الضروري أن يتعاون الجميع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.