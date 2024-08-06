ارتفاع بسيط لأسعار النفط العالمية

أخبار ليبيا 24

انتعشت أسواق النفط العالمية بأكثر من 1% بعد الانخفاض الكبير الذي حدث في تعاملات يوم الأمس، على أثر تصاعد الأوضاع في منطقة الشرق الغزة، ومخاوف عالمية من نشوب حرب موسعة بين إيران وإسرائيل عقب اغتيال الأخيرة لـ إسماعيل هنية مدير المكتب السياسي لحركة حماس.

ارتفاع نسبي في أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 97 سنتا، بما يعادل 1.27%، إلى 77.27 دولارا للبرميل، بعد أن كان 76.51 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 1.14 دولار، أو 1.56%، إلى 74.08 دولار للبرميل.

و في تصريح صحفي، قالت كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» في سنغافورة بريانكا ساشديفا، إن “النفط قد عوض بعض خسائره مع استمرار المخاوف الأوسع نطاقا من تصعيد محتمل في الصراع بالشرق الأوسط، واحتمال نشوب حرب شاملة”، مضيفة أن الأمر أصبح حقيقيًا، “مما يهدد الإمدادات العالمية”.

واتجهت أسعار النفط لتسجيل انخفاضات متكررة على مدار 4 أسابيع في ظل تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف الركود الأميركي وبعد التزام «أوبك بلس» بخطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية اعتباراً من أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.