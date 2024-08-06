أجواء صيفية معتدلة على معظم البلاد وارتفاع الرطوبة على المدن الساحلية

أخبار ليبيا 24

أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد، مع ارتفاع لنسبة الرطوبة على المناطق الساحلية، ومن المتوقع تكاثر السحب الرعدية اليوم الثلاثاء على بعض مناطق الشمال الغربي، وتكون الفرصة أفضل اليومين المقبلين على أقصى الجنوب الشرقي يصحبها هطول أمطار متفرقة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، بينما تتكاثر السحب الرعدية اليوم على بعض مناطق الجبل وجنوبه، بني وليد وماجاورها وقد يصحبها هطول أمطار متفرقة، فيما حركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وبين 34 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب وحركة الرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب الرعدية بداية من مساء اليوم على مناطق أقصى الجنوب الشرقي (المناطق الحدودية مع تشاد والسودان)، وتكون الفرصة أفضل غدا وتمتد لتشمل مناطق جنوب الكفرة، يصحبها هطول أمطار جيدة أحيانا، فيما تكون حركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.