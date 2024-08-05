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وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية يبحث أوضاع بلديتي الباقول وجنان عطية

تذليل الصعاب وحل مشاكل البلديتين

5 أغسطس، 2024 1:26 م
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أخبار ليبيا 24

 التقى عبد الله الشارف أرحومة  وزير العمل والتأهيل بمكتبه عميدا بلديتي (الباقول) و (جنان عطية) وذلك للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه البلديتين، ولفتح مكاتب تابعة للوزارة بالبلديتين.

الوقوف على المشاكل التي تواجه البلديات

حضر اللقاء  علي شتوان مدير مكتب الشؤون القانونية، ومفتاح عقاب عميد بلدية زاوية الباقول، وناصر غيث عميد بلدية جنان عطية ومرافقيهم، و  ثمن عمداء البلديتين ومرافقيهم جهود الوزير في الرقي بوزارة العمل والخدمات التي تقدمها ونشاط الوزارة الواضح وهذا ما شجعهم على القدوم، وفقاً لبيان الوزارة.

و طالب العميدان الوزير باستحداث مكاتب عمل وتأهيل ببلدياتهم أسوة بباقي البلديات حتى تقدم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين الأجانب.

  وبحسب البيان خلال اللقاء أكد أرحومة على توجيهات القائد العام  للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر وتعليمات الدكتور أسامة حماد، على الاهتمام بكافة بلديات ليبيا وتوفير كافة الاحتياجات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

 واستلم أرحومة  مطالبهم وأعطى تعليماته بإحالتها إلى الإدارات المختصة، حيث وعدهم باستحداث مكاتب عمل وتأهيل في بلدياتهم، وأنه على استعداد دائم لخدمة كافة المكاتب بالمنطقة الغربية وتقديم كل الاحتياجات لهم.

متابعة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة

وفي سياق آخر، لا تزال أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة، لم تحل بشكل جذري إلى الآن، إذ تابع أرحومة  في اجتماع مع مدراء الإدارات ذات العلاقة آخر التطورات في هذا الملف، وشدد أرحومة على سرعة تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجان بأقصى سرعة ممكنة واستكمال كافة الأعمال في مواعيدها المحددة لمعالجة أوضاع العاملين بتلك الشركات بشكل نهائي وبحسب القوانين، وفقاً لبيان الوزارة.

 

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5 أغسطس، 2024 1:26 م
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