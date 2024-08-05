وزير الخارجية المصري: تعاون مصري تركي لحل أزمات ليبيا وغزة والسودان

تعاون مشترك : عبدالعاطي وفيدان يناقشان تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مكافحة الإرهاب وخفض التوترات.

الأزمات الإقليمية : المحادثات تناولت الأزمة الليبية، والوضع في السودان واليمن، والأزمة الإنسانية في غزة.

مجلس التعاون : الاتفاق على التحضير لانعقاد أول دورة لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

اجتماع السيسي: لقاء بناء بين الرئيس السيسي والوزير التركي تناول التعاون الثنائي والملفات الإقليمية والدولية.

في مؤتمر صحفي عُقد في مقر وزارة الخارجية المصرية، تناول الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهمية البالغة. كان إلى جانبه الوزير التركي هاكان فيدان، حيث أجريا محادثات معمقة حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد عبدالعاطي على أهمية صون وحدة ليبيا والتطلع لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. أشار إلى أن استقرار ليبيا يعتبر محوراً أساسياً لتحقيق الأمن في المنطقة، وأثنى على التصريحات التركية التي تعكس استعداداً للعمل على حل الخلافات مع سوريا، مما يشير إلى نهج بناء نحو استقرار المنطقة بأكملها.

تحدث عبدالعاطي بشكل مؤثر عن الأوضاع الكارثية في غزة، مؤكداً على موقف مصر الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني. وقال إن مصر تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، مؤكداً على ضرورة تأمين النفاذ الإنساني للمدنيين دون أي شروط مسبقة. وتطرق إلى السياسات الإسرائيلية الاستفزازية، محذراً من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، مشدداً على رفض مصر الكامل لسياسة الاغتيالات الإسرائيلية.

السودان واليمن: الأزمات الإنسانية والمبادرات السياسية

تطرق الوزير المصري إلى الأوضاع المأساوية في السودان واليمن، مؤكداً على ضرورة إنهاء الحرب في السودان بما يضمن وحدة البلاد ويرفع المعاناة عن الشعب السوداني. كما شدد على أهمية العمل المشترك بين مصر وتركيا لإيجاد حلول للأزمات الإنسانية في اليمن، بما في ذلك تأمين مرور المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

التعاون الاستراتيجي: رؤية مشتركة لمستقبل أفضل

اتفق الوزيران على بدء التحضير لانعقاد أول دورة لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مستوى رئيسي الجمهورية. هذا المجلس، الذي يُعقد لأول مرة، يعكس التوجهات الجديدة في العلاقات المصرية التركية، حيث يسعى البلدان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتنسيق السياسي والدبلوماسي.

اللقاء الرئاسي: خطوة نحو تعاون أوثق

جاء لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الوزير التركي هاكان فيدان ليعكس مستوى جديداً من التعاون الثنائي. وصف عبدالعاطي اللقاء بأنه بناء للغاية، حيث تم خلاله تناول جميع مسارات التعاون الثنائي والعديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا اللقاء يعكس الرغبة الحقيقية من الجانبين في تعزيز العلاقات وتجاوز التحديات المشتركة.

مستقبل العلاقات المصرية التركية: آفاق واعدة

تصريحات السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أضافت بُعداً آخر إلى هذه اللقاءات. حيث أكد على الجهد الدؤوب لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مشتركاً حول التحديات الإقليمية والدولية. هذا التعاون الجديد بين مصر وتركيا يعكس رغبة البلدين في العمل معاً لتحقيق الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.

في الختام، إن اللقاءات والمباحثات التي جرت بين وزير الخارجية المصري ونظيره التركي تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. هذا التعاون ليس فقط خطوة نحو حل الأزمات الحالية، بل هو أيضاً خطوة نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وأمناً للمنطقة بأكملها.