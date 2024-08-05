الحكومة الليبية تبحث أوضاع المناطق الحدودية في الجنوب

أخبار ليبيا 24

أشارت العديد من التقارير الأممية والمحلية عن تأزم الوضع في مدينة الكفرة، في ظل تدفق الآلاف من اللاجئين السودانيين، ولمعاينة الأوضاع في البلديات في الجنوب اجتمع سامي الضاوي وزير الحكم المحلي وعيسى عبدالمجيد وزير الشؤون الأفريقية لمناقشة دعم البلديات التي يتدفق إليها اللاجئين السودانيين.

الوقوف على أوضاع البلديات الحدودية في الجنوب

وبحسب بيان وزارة الحكم المحلي، ناقش الوزيران خلال اللقاء سُبل دعم البلديات في المناطق الحدودية للتعامل مع الضغوط السكانية الكبيرة الناجمة عن تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين الأفارقة والسودانيين.

وأكد وزير الحكم المحلي أن وزارته، بصفتها الجهة المسؤولة عن قطاع البلديات، ستعمل على التنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات ذات الصلة لضمان تأمين المناطق الحدودية، ووضع آليات فعالة للكشف الصحي على القادمين إلى تلك البلديات.

وشدد الوزيران على أهمية تعزيز قدرات البلديات للتعامل مع هذه التحديات، من خلال توفير الدعم اللازم لتحسين البنية التحتية، والخدمات الأساسية في تلك المناطق، بما يضمن تلبية احتياجات السكان المحليين واللاجئين على حد سواء.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لحشد المزيد من الدعم والمساعدات اللازمة لمساندة الجهود الوطنية في هذا الصدد.

و قال عبدالله سليمان، مدير المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة، في تصريحات تلفزيونية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، “إن الظروف البيئية والإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون قد أدت إلى ظهور العديد من الأمراض بينهم. ونوه أن المدينة بحاجة ماسة إلى الدعم، خاصة في القطاع الصحي، إلا أن الاستجابة من قبل الجهات الدولية والمحلية كانت ضعيفة للغاية، ما يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويعرض حياة اللاجئين والسكان المحليين للخطر”.