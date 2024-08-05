الأرصاد: أجواء معتدلة ورطوبة عالية على المناطق الساحلية

توقعَ مركز الأرصاد أن تميل درجات الحرارة للأعتدال على أغلب مناطق البلاد مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، على أن تتكاثر السحب الرعدية خلال اليومين القادمين على بعض مناطق الشمال الغربي و أقصى الجنوب الشرقي يصحبها هطول أمطار متفرقة، بحسب الأرصاد.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب الرعدية يوم الغد على بعض مناطق الجبل وجنوبه – بني وليد وماجاورها يصحبها هطول أمطار متفرقة، وأن تكون حركة الرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، على أن تتراوح درجات الحرارة مابين (30–33)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، ومابين(34- 38)مْ على الدواخل.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح على اغلب المناطق مابين (30-34)مْ مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (38–42)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر السحب الرعدية بدايةً من مساء يوم الغد على مناطق أقصى الجنوب الشرقي وقد تمتد لتشمل مناطق جنوب الكفرة يصحبها هطول أمطار متفرقة، والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وستتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39–41)مْ، بحسب الأرصاد الجوية.