خوري تُشدد على أهمية تقديم الدعم المؤسسي للمفوضية العُليا للانتخابات

شدّدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية تقديم الدعم المؤسسي للمفوضية العُليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء خوري بعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إذ ناقش الطرفات سير العمل ومستجدات تنظيم انتخابات المجالس البلدية.

وأشادت خوري في تدوينة عبر منصة «أكس» «بنجاح المفوضية في تنفيذ الانتخابات البلدية حتى الآن، داعيةً إلى ضرورة مواصلة الدعم المؤسسي للمفوضية» بسحب التدوينة.

كما تضمن اللقاء مناقشة أهمية إجراء الانتخابات وضرورة توفير إطار عمل لإجرائها يكون قابلاً للتنفيذ.

وفي ظل التحرك السياسي الراهن، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت ليبيا ستشهد انتخابات رئاسية قبل نهاية العام في ظل الجهود الدولية والمحلية لتحقيق الاستقرار السياسي، إلا أن الوصول على هذا الاستحقاق يواجه مصفوفةً من التحديات بحسب خبراء.

أحد العوائق الرئيسية هو الانقسام السياسي بين الأطراف الليبية، والذي أدى إلى وجود حكومتين متنافستين، في ظل حالة عدم اليقين والسجال المستمرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين لم يتوصلا بعد إلى صيغة توافقية نهائية حول القوانين الانتخابية والإجراءات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك، يستمر الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق في عرقلة العملية الانتخابية.

من ناحية أخرى، هناك ضغوط دولية متزايدة لإجراء الانتخابات، وخاصة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هذه الأطراف تدفع باتجاه تسريع العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة الاستقرار من خلال انتخابات شاملة.

في المقابل، بعض الأطراف الليبية تخشى أن تساهم الانتخابات في تعميق الانقسامات إذا لم تكن الظروف مواتية لضمان مشاركة واسعة وقبول النتائج من الجميع.

في هذا السياق، من الصعب التنبؤ بشكل قاطع بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام. يبقى الأمل معقودًا على الجهود الدبلوماسية والمبادرات المحلية للتوصل إلى توافق يمكن من إجراء الانتخابات كخطوة نحو استقرار دائم في ليبيا.