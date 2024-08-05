اتهامات أمريكية لتطبيق “تيك توك” بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال

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يعد تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) واحداً من أشهر البرامج حول العالم، ويستقطب التطبيق كافة الشرائح العمرية، ويتواجد به طبقة واسعة من الأطفال، على الرغم من أن سياسات الخصوصية بالتطبيق تشير بشكل واضح أنها تمنع فتح حسابات للأطفال دون سن الثالثة عشر.

اتهامات باستغلال خصوصية بيانات الأطفال

ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية مدنية على التطبيق الصيني (تيك توك) مدعية في دعواها أن التطبيق ينتهك في خصوصية الأطفال، ويجمع في بياناتهم الشخصية، ليتم استخدامها فيما بعد.

ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

ويحظر القانون على الشركات المشغلة للمواقع الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية من الأطفال، تحت سن 13 عاماً، ما لم تحصل على موافقة من آباء هؤلاء الأباء، ويطلب القانون أيضاً من الشركات المشغلة للمواقع الإلكترونية حذف معلومات شخصية تم جمعها من الأطفال، بناء على طلب آبائهم.طفال.

وفي تصريحات صحفية قال نائب مساعد المدعي العام الرئيسي، براين بوينتون، رئيس قسم الشؤون المدنية بوزارة العدل، إن “وزارة العدل ملتزمة بدعم قدرة الآباء على حماية خصوصية أطفالهم”.

من جانبها قالت منصة التواصل الاجتماعي (تيك توك) في بيان إنها لا توافق على تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن الكثير منها يتعلق بأحداث وممارسات سابقة، كانت غير دقيقة من الناحية الواقعية أو تمت معالجتها.