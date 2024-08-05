تقرير المركزي: إيرادات قياسية ونفقات ضخمة في النصف الأول من 2024

المركزي: إجمالي الإيرادات 61.15 مليار دينار ليبي.

أعلى الإيرادات من مبيعات النفط: 51 مليار دينار.

إجمالي النفقات: 57.56 مليار دينار ليبي.

أعلى الإنفاق على المرتبات: 36.5 مليار دينار.

المؤسسة الوطنية للنفط تحصل على 5 مليار دينار كترتيبات مالية.

الشركة العامة للكهرباء تحصل على 2.5 مليار دينار كترتيبات مالية.

بيان مصرف ليبيا المركزي: شفافية في الأرقام وإفصاح عن الحقائق الاقتصادية

في خطوة متقدمة نحو تحقيق الشفافية في الإيراد والإنفاق العام، أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 حتى 31 يوليو 2024. يأتي هذا البيان ليكشف عن تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والنفقات، ويعكس التزام المصرف بتقديم معلومات واضحة وشاملة للجمهور الليبي.

تصدرت إيرادات مبيعات النفط قائمة الإيرادات العامة، حيث بلغت 51 مليار دينار ليبي، مما يعكس الاعتماد الكبير للاقتصاد الليبي على هذا القطاع الحيوي. كما سجلت إيرادات الإتاوات النفطية 8.8 مليار دينار، مما يضيف إلى إجمالي الإيرادات النفطية.

إلى جانب الإيرادات النفطية، شملت الإيرادات الأخرى مبالغ من الضرائب والجمارك والاتصالات، حيث بلغت إيرادات الضرائب 395 مليون دينار، والجمارك 129 مليون دينار، بينما حققت إيرادات الاتصالات 73 مليون دينار.

الإيرادات المحلية: مشاركة واسعة

أشار البيان إلى أن الإيرادات المحلية، والتي تشمل إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي والإيرادات الأخرى، بلغت 753 مليون دينار، مما يعكس جهود المصرف في تعزيز المصادر المحلية للإيرادات.

مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إيرادات بلغت 61.15 مليار دينار ونفقات بقيمة 57.56 مليار دينار في تقريره الشهري للفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2024، مؤكدًا التزامه بالشفافية.

البيان المبلغ (مليار دينار ليبي) إيرادات مبيعات نفطية 51 إيرادات إتاوات نفطية 8.8 إيرادات الضرائب 0.395 إيرادات الجمارك 0.129 إيرادات الاتصالات 0.073 إيرادات بيع المحروقات 0.032 إيرادات أخرى 0.721 الإجمالي 61.15

النفقات: التركيز على الدعم والمرتبات

من جهة أخرى، أوضح البيان أن إجمالي النفقات بلغ 57.56 مليار دينار ليبي، مع تخصيص أكبر جزء من النفقات للمرتبات والتي بلغت 36.5 مليار دينار. تلتها النفقات التسييرية بقيمة 4 مليار دينار، والنفقات على التنمية والتي بلغت 160 مليون دينار.

الدعم والطوارئ: تفاصيل دقيقة

شملت النفقات أيضًا مبالغ كبيرة مخصصة للدعم، حيث بلغت 9.4 مليار دينار، في حين لم تسجل النفقات الطارئة أي مبالغ. أما الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، فبلغت 5 مليار دينار و2.5 مليار دينار على التوالي.

البيان المبلغ (مليار دينار ليبي) الباب الأول (المرتبات) 36.5 الباب الثاني (النفقات التسييرية) 4 الباب الثالث (التنمية) 0.160 الباب الرابع (الدعم) 9.4 الباب الخامس (الطواريء) 0.0 المؤسسة الوطنية للنفط 5 الشركة العامة للكهرباء 2.5 الإجمالي 57.56

الشفافية والإفصاح: نهج ثابت

جدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده على الالتزام بتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية من خلال العديد من الأدوات المتاحة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو إشراك كافة المواطنين في متابعة الشؤون المالية العامة.