بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية تبحث سبل دعم الحدود في غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

لمساعدة ليبيا في تأمين الحدود، وتطوير مهارات العاملين على تأمينها في غرب البلاد، بحث اللواء محمد أبوبكر لاكري رئيس ركن حرس الحدود، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع رئيس بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في ليبيا يان فيسيتال، سبل دعم حرس الحدود الليبية.

تقديم تدريبات لرفع قدرات الطلاب الجدد

ووفقا لبيان البعثة الأوروبية، ناقش المجتمعون تقديم تدريبات للطلاب الجدد وتقديم المشورة حول كيفية تحسين أمن الحدود الليبية، ومناقشة فتح سبل التعاون المشترك عبر الحدود.

وأشار البيان أن الجانبان “يقدران التعاون المتبادل طويل الأمد بين بعثة المساعدة الحدودية في ليبيا وحرس الحدود الليبي”.

وأكدت البعثة أنها ساهمت في عمل حرس الحدود في ليبيا، التابعة لوزارة الدفاع وتنظيم التدريبات وغيرها من أنشطة بناء القدرات في مجالات القيادة والإدارة، وفقاً للبيان.

وفي وقت سابق، أجرى خبراء من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «يوبام – ليبيا»، تدريبًا لمدة خمسة أيام لـ14 ضابطًا من ضباط مصلحة الجمارك الليبية بشأن التقييم الفعَّال للمخاطر عبر حدود البلاد.

وأوضحت البعثة الأوروبية أن التدريب ركز على منهجيات التقييم الدقيق للتهديدات وتحديد المخاطر وتقليلها من خلال الاستهداف المناسب، متوقعة أن يعزز هذا التدريب مستوى الكفاءة في مصلحة الجمارك الليبية لتحديد المخاطر الأمنية أثناء مراقبة الحدود على التجارة وتدفق الركاب.

ووفقاً لرؤية «يوبام – ليبيا» فإنها أكدت على أهمية التعاون الفعال بين أجهزة إدارة الحدود مع إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة عبر الحدود واحترام حقوق الإنسان.