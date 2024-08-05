المركزي: إيرادات النقد الأجنبي خلال 7 أشهر تجاوزت الـ12 مليار دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان الإيراد والإنفاق عن بلوغ إيرادات النقد الأجنبي المورّدة إلى المصرف المركزي 12.4 مليار دولار.

وأوضحَ مصرف ليبيا المرمزي في بيانِ الإيراد والإنفاق أن حجم إجمالي استخدامات النقد الأجنبي بلغ ما يزيد عن 21.5 مليار دولار.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في بيان الإيراد والإنفاق عن 7 أشهر، إلى وصول إيرادات الرسم المفروض على النقد الأجنبي إلى مستوى 14 مليار دينار، وفق بيان مصرف ليبيا المركزي.

وفي سياقِ السياسات النقدية والاستدامة المالية، بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي في أنقرة، آلياتِ دعم جهود المصرف المركزي في مسار توحيد المركزي.

كما ناقش الطرفان خطط المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة والتوافق على توحيد الإنفاق العام وترشيده.

وتطرق الطرفان في أنقرة إلى مسألة دور المصرف المركزي والمؤسسات الأخرى في توحيد واستقرار ليبيا، بحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع كوفن بيقيتش، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا؛ مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي.

كما ناقش الطرفان في طرابلس الميزانية الموحدة التي أقرّها البرلمان ودعم جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.