سعر صرف الدولار يتذبذب أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24
يشهدُ سعر صرف الدولار في السوق الموازية تذبذبًا بين ارتفاعٍ وانخفاض أمام نظيره الدينار، إذ جرى تداول سعر صرف الدولار في السوق الموازية بـ7.04 دينار، مرتفعًا من مقدار 7.01 دينار كان قد سجلها صباح الأحد.
من الدولار إلى اليوروي، الذي بدوره شهد ارتفاعًا طفيفًا أمان الدينار في السوق الموازية مسجلاً 7.51 دينار مقارنةً بـ7.49 دينار كان قد سجلها في تعاملات الأحد، كما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند مستوى 8.70 دينار؛ في خين استقر سعر صرف الليرة التركية عند ليرة 0.20 دينار، وثبت سعر صرف الدينار التونسي عند 2.15 دينار.
الدولار في السوق الرسمية
أما على صعيد اسلوق الرسمية…فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار تراجعًا من مستوى 4.83 دينار إلى 4.80 دينار بحسبِ نشرة مصرف ليبيا المركزي.