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سعر صرف الدولار يتذبذب أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار = 7.04 دينار

5 أغسطس، 2024 10:51 ص
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الدولار-الدينار
الدولار-الدينار

أخبار ليبيا 24

يشهدُ سعر صرف الدولار في السوق الموازية تذبذبًا بين ارتفاعٍ وانخفاض أمام نظيره الدينار، إذ جرى تداول سعر صرف الدولار في السوق الموازية بـ7.04 دينار، مرتفعًا من مقدار 7.01 دينار كان قد سجلها صباح الأحد.

من الدولار إلى اليوروي، الذي بدوره شهد ارتفاعًا طفيفًا أمان الدينار في السوق الموازية مسجلاً 7.51 دينار مقارنةً بـ7.49 دينار كان قد سجلها في تعاملات الأحد، كما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند مستوى 8.70 دينار؛ في خين استقر سعر صرف الليرة التركية عند ليرة 0.20 دينار، وثبت سعر صرف  الدينار التونسي عند 2.15 دينار.

الدولار-الدينار
الدولار-الدينار

الدولار في السوق الرسمية

أما على صعيد اسلوق الرسمية…فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار تراجعًا من مستوى 4.83 دينار إلى 4.80 دينار بحسبِ نشرة مصرف ليبيا المركزي.

الدينار- الدولار
الدينار- الدولار

أسباب تدني قيمة الدينار أمام الدولار

تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا نتيجة النزاعات السياسية والاضطرابات، مما أثر سلبًا على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى ضعفالسياسات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي الليبي مثل تحديد سعر الصرف أو التحكم في المعروض النقدي، إلى جانب عامل زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في حين أن العرض من الدينار قد لا يكون كافيًا لتلبية هذا الطلب، كما ساهم تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية في ضعف قيمة الدينار، فضلاً عن العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسّ للإيرادات في ليبيا.

الدينار- الدولار
الدينار- الدولار
5 أغسطس، 2024 10:51 ص
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