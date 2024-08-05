الحويج يكرّم فريق البرنامج الوطني للنمذجة الاقتصادية

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للرفع من مهارات وقدرات الفريق الوطني للنمذجة الاقتصادية، قدمت لهم برنامج تدريبي مكثف لتعزيز مهاراتهم في استخدام النماذج الاقتصادية أداة لتقييم السياسات، واتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على أسس علمية.

تطوير مهارات العاملين في القطاعات الحكومية

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة منتهية الولاية، كرّم محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، فريق البرنامج الوطني للنمذجة الاقتصادية في ختام البرنامج التدريبي الذي تلقاه أعضاء الفريق بعنوان ” أساسيات النمذجة الاقتصادية، وتصميم السياسات الاقتصادية “، بتنظيم مكتب النمذجة الاقتصادية بديوان الوزارة، وتنفيذ مؤسسة خبراء فرنسا.

وبحسب البيان يهدف البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ستة أسابيع، إلى بناء قدرات الفريق الوطني للنمذجة الاقتصادية، تحت إشراف مكتب النمذجة الاقتصادية بالوزارة، وممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار تعزيز مهاراتهم في استخدام النماذج الاقتصادية أداة لتقييم السياسات، واتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على أسس علمية.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشاد الحويج بجهود المشاركين، وأكد على أهمية تطوير المهارات التقنية والتحليلية في مجال النمذجة الاقتصادية؛ لدعم عملية صنع القرار في ليبيا. وأضاف أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحليل الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد محمد قمام، مدير مكتب النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي بالوزارة، رئيس الفريق الوطني للنمذجة الاقتصادية، على أهمية الاستمرار في تنمية المهارات وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وحضر مراسم التكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، و رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، ومديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار ، والتجارة الخارجية، والشؤون القانونية ، ومكتب النمذجة الاقتصادية، ومكتب دعم وتمكين المرأة، و مكتب المتابعة، ونائب مدير مؤسسة خبراء فرنسا بدولة ليبيا، و المدربون في البرنامج، و الموظفون المستهدفون بالبرنامج التدريبي.